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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Байден скликає зустріч з лідерами кількох країн і генсеком НАТО через загострення в Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 квітня, 04:35
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Застріч запланована на 19 квітня
Байден запросив на зустріч, зокрема, Столтенберга/Фото: колаж: "Сьогодні"
Байден запросив на зустріч, зокрема, Столтенберга/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент США Джо Байден у вівторок, 19 квітня, скликає зустріч з главами деяких держав Європи, а також Канади. Лідери обговорять загострення війни в Україні.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

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За інформацією телеканалу, американський президент зустрінеться з главами Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії.

Крім того, будуть присутні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Держдеп США розглядає можливість визнати РФ країною-спонсором тероризму

Представники Державного департаменту США вивчають всі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за повномасштабний напад на Україну. РФ можуть оголосити державою-спонсором тероризму.

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За словами спікера Держдепу США Неда Прайса, на ухвалення відповідного рішення може знадобитися кілька тижнів.

"Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон. Будь то цей орган (американський список держав-спонсорів тероризму) або якийсь інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми будемо застосовувати його, якщо він буде ефективним і доречним", — сказав прессекретар.

Згідно з визначенням Держдепу, держава-спонсор тероризму — це країна, яка "неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму". Зараз у такому списку у США тільки чотири країни: Північна Корея, Іран, Куба і Сирія.

Потрапляння РФ до відповідного списку може мати ряд наслідків, зокрема накладення економічних санкцій на десятки інших країн, які продовжують вести бізнес з Росією, заморожування активів Москви в США, включаючи нерухомість, і заборону на різноманітний експорт товарів подвійного призначення.

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