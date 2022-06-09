"Азов" показал, как медики спасают раненых на передовой (видео)

Украинские военные пытаются сохранить жизнь друг другу, не то что оккупанты

"Азов" не даст умереть украинским защитникам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Работа медиков ССО "Азов" в нынешних условиях сверхсложная. Они работают на передовой и спасают украинских защитников.

Видео о том, как работают врачи в сложных условиях, опубликовал экс-командир полка "Азов" Миксим Жорин.

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"Работа медиков ССО "Азов" в боевых условиях. Если война у русаков проявляет самые плохие стороны, то украинцы проявляют себя совсем иначе. Горжусь нашей нацией и своими собратьями", — написал Жорин.

Погибшие из "Азова"

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников из "Азовстали". Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали".

"Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь", — заявили в полку.

Напомним, что во время предыдущего обмена в Украину доставили 162 тела, из которых примерно 40 "азовцев". По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных в Киев, четверо – служили в "Азове".

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Отмечается, что процесс идентификации погибших будет длительным и сложным, ведь в большинстве случаев необходимо проводить процедуру ДНК.

Хоронить тела погибших защитников "Азовстали" в дальнейшем планируют в Мемориале погибшим героям "Азовстали". Его планируют построить на склонах Днепра.

"Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников", — добавили в полку.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что жена командира "Азова" напомнила о защитниках Мариуполя. Кроме того, мы писали, что боец "Азова" рассказал, как кадыровцы опозорились на передовой