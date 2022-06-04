Боец "Азова" рассказал, как кадыровцы опозорились на передовой

Украинский защитник рассказал уникальные военные истории

Максим Жорин (слева)и кадыровцы. Фото: коллаж "Сегодня"

Боец Максим Жорин из ССО "Азов" поделился двумя интересными военными историями. Первая посвящена поведению российских оккупантов во время отступления, а вторая — украинскому дедушке, который помог нашим защитникам.

Видео рассказа Жорин опубликовал в Telegram-канале.

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"Наше подразделение сейчас пытается наступать и продвигаться вперед в Запорожской области, и во время этого нам, безусловно, иногда приходится штурмовать позиции рашистов, выбивать их оттуда и занимать более выгодные позиции для нас. Так вот хотел вам рассказать пару прикольных историй, как мне кажется, которые очень символичны сейчас", – сказал он.

Жорин рассказал, что когда наши воины атаковали на одном из направлений в Запорожской области, то оккупанты начали отступать. А убегая, они кричали "ахмат — сила".

"Они убегали со своих позиций и кричали: "Ахмат сила". Мне кажется, что это довольно смешно, довольно тонко и очень символично", – отметил он.

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А вторая история с Харьковщины, где украинские защитники вели сражения в одном из населенных пунктов. У них почти закончились какие-либо противотанковые средства, а надо было уничтожать бронированную технику.

В это время из подвала своего дома вылез дедушка. Он спросил бойцов, не нужны ли им РПГ. Солдаты спустились в подвал и увидели там склад российского противотанкового вооружения.

Все это время пожилой мужчина собирал его по округе, чтобы при возможности отдать украинским защитникам. Благодаря дедушке бойцы получили оружие и продолжили отрабатывать по вражеской технике.

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