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"Азов" показав, як медики рятують поранених на передовій (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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9 червня, 22:36
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"Азов" не дасть померти українським захисникам/Фото: колаж: "Сьогодні"
"Азов" не дасть померти українським захисникам/Фото: колаж: "Сьогодні"

Робота медиків ССО "Азов" у нинішніх умовах надскладна. Вони працюють на передовій та рятують українських захисників.

Відео про те, як працюють лікарі в складних умовах, опублікував екскомандир полку "Азов" Миксим Жорін.

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"Робота медиків ССО "Азов" в бойових умовах. Якщо війна у русаків виявляє найгірші сторони, то українці проявляють себе зовсім інакше. Пишаюсь нашою нацією та своїми побратимами", — написав Жорін.

Загиблі з "Азову"

До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських захисників із "Азовсталі". Раніше пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією. За попередніми даними, четверо з них служили у полку "Азов". Тіла загиблих військових поховають у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі".

"Згідно з певними домовленостями, спочатку планувалося, що буде обмін 50 на 50 тіл загиблих військовослужбовців. Але на територію України вчора привезли 58 тіл із території заводу "Азовсталь", – заявили в полку.

Нагадаємо, що під час попереднього обміну в Україну доставили 162 тіла, з яких приблизно 40 "азовців". За попередньою інформацією, серед 58 тіл, привезених до Києва, четверо – служили в "Азові".

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Зазначається, що процес ідентифікації загиблих буде тривалим та складним, адже в більшості випадків необхідно проводити процедуру ДНК.

Ховати тіла загиблих захисників "Азовсталі" надалі планують у Меморіалі загиблим героям "Азовсталі". Його планують збудувати на схилах Дніпра.

"Це буде біля найбільшого прапора України, поруч із Меморіалом загиблих у Другій світовій війні. Поховання буде проходити в міру ідентифікування тіл загиблих і тільки за згодою батьків або близьких родичів", — додали в полку.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що дружина командира "Азову" нагадала про захисників Маріуполя. Крім того, ми писали, що боєць "Азова" розповів, як кадировці зганьбилися на передовій.

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