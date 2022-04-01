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Армия РФ обстреляла Донецкую область: ранены 3 детей

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1 апреля, 23:10
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Точное количество количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно
Оккупанты обстреляли Донецкую область / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты обстреляли Донецкую область / Коллаж "Сегодня"

В Донецкой областииз-за российских обстрелов сегодня, 1 апреля, погибли 7 человек. Также в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, которого ранили в Луганской области.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

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Сегодня, 1 апреля, оккупанты устроили обстрел в Донецкой области. Из-за этого погибли 7 человек:

  • 4 в Марьинке,
  • 2 в Угледаре,
  • 1 в Новоселовке.

Также 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей.

"В Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области", - говорится в сообщении.

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Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Оккупанты обстреляли Донецкую область фосфорными снарядами

Ночью россияне продолжали обстрелы в центральной части Донецкой области. В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды.

"В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской громады, среди них 4 ребенка. Утром под вражеским обстрелом и Очеретинская громада. В результате чего – двое раненых", – говорится в сообщении.

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