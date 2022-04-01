Армія РФ обстріляла Донецьку область: поранено 3 дітей

Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки невідома

Окупанти обстріляли Донецьку область / Колаж "Сьогодні"

У Донецькій областічерез російські обстріли сьогодні, 1 квітня, загинули 7 людей. Також у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, яку поранили в Луганській області.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.

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Сьогодні, 1 квітня, окупанти вчинили обстріл на Донеччині. Через це загинули 7 людей:

4 у Мар'їнці,

2 у Вугледарі,

1 у Новоселівці.

Також 6 людей отримали поранення, серед них – троє дітей.

"У Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, поранена в Луганській області", – йдеться у повідомленні.

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Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Окупанти обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами

Вночі росіяни продовжували обстріл у центральній частині Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди.

"До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Вранці під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених", – йдеться у повідомленні.

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