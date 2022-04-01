Армія РФ обстріляла Донецьку область: поранено 3 дітей

У Донецькій областічерез російські обстріли сьогодні, 1 квітня, загинули 7 людей. Також у Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, яку поранили в Луганській області.
Про це повідомляє голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко.
Сьогодні, 1 квітня, окупанти вчинили обстріл на Донеччині. Через це загинули 7 людей:
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- 4 у Мар'їнці,
- 2 у Вугледарі,
- 1 у Новоселівці.
Також 6 людей отримали поранення, серед них – троє дітей.
"У Бахмуті медичну допомогу отримала 1 особа, поранена в Луганській області", – йдеться у повідомленні.
Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Окупанти обстріляли Донецьку область фосфорними снарядами
Вночі росіяни продовжували обстріл у центральній частині Донецької області. У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди.
"До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини. Вранці під ворожим обстрілом і Очеретинська громада. Внаслідок чого – двоє поранених", – йдеться у повідомленні.