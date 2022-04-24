Арестович: Существование НАТО оправдано

По словам советника главы ОП, раньше были дискуссии о целесообразности НАТО

Арестович рассказал, повлияла ли война на будущее НАТО / Коллаж "Сегодня"

Пока в России сумасшедший режим и ожидать можно всякого, существование НАТО оправдано.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет meduza.

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"Раньше были дискуссии о целесообразности НАТО в ситуации, когда у них нет противника, а теперь противник ясен и понятен — и все понимают, что может быть второй раунд , а через какое-то время — и третий. Пока в России сумасшедший режим, всякого можно ожидать, а значит, существование НАТО оправдано. Значит, любая дискуссия в НАТО сейчас будет упираться в вопрос: "Вы что — хотите как в Украине?" То есть будут выделяться деньги, и перевооружение будет идти. И в Европе будет так же. Просто все это будет заканчиваться при произнесении одного слова: "Буча"", – говорит Арестович.

НАТО ничего не угрожает

По мнению бывшего военного Барри МакКэффри, после боев в Украине Россия уже не может серьезно угрожать странам НАТО.

"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины. Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сплоченнее, чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться", – отметил военный эксперт.

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