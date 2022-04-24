Арестович: Існування НАТО виправдане

За словами радника голови ОП, раніше були дискусії щодо доцільності НАТО

Арестович розповів, чи вплинула війна на майбутнє НАТО / Колаж "Сьогодні"

Поки в Росії божевільний режим і можна очікувати будь-чого, існування НАТО виправдано.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, пише meduza.

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"Раніше були дискусії про доцільність НАТО в ситуації, коли вони не мають супротивника, а тепер супротивник чіткий і зрозумілий — і всі розуміють, що може бути другий раунд , а через якийсь час — і третій. Поки в Росії божевільний режим, на різне можна очікувати, а значить, існування НАТО виправдане. Будь-яка дискусія в НАТО зараз упиратиметься в питання: "Ви що — хочете як в Україні?" Тобто будуть виділятися гроші, і переозброєння йтиме... І в Європі буде так само. Просто все це буде закінчуватися при проголошенні одного слова "Буча"", – каже Арестович.

НАТО нічого не загрожує

На думку колишнього військового Баррі МакКефрі, після боїв в Україні Росія вже не може серйозно погрожувати країнам НАТО.

"Це неможливо. Росія надіслала 60% свого особового складу воювати в Україну. У них справи так собі. Вони програють театри бойових дій, мають жахливий рівень штабного управління, тактичний рівень 65 батальйонів низький, неефективний і страждає від відсутності дисципліни. Путін стратегічно цю війну програв. НАТО згуртованіший, ніж раніше, йде переозброєння, Фінляндія та Швеція готові приєднатися", – наголосив військовий експерт.

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