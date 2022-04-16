НАТО ничего не угрожает: Путин много потерял в Украине – генерал США

Американский эксперт рассказал, что России мешает воплотить свои угрозы в жизнь

Всю свою "мощь" армия Путина растеряла в Украине / Коллаж "Сегодня"

Американские военные эксперты считают, что Владимир Путин стратегически уже проиграл войну в Украине. В частности, об этом заявил генерал в отставке и военный аналитик Барри МакКэффри.

Об этом бывший военный рассказал в эфире американского телеканала NBC News.

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Мнение

"Русские потеряли уже 35 тысяч убитыми и ранеными. Так что теперь они попытаются разбить украинские войска не в городах с плотной застройкой, а на открытой местности Донбасса. А потом попытаться захватить Одессу. США и 50 союзников сейчас помогают украинским войскам оружием для войны на открытой местности", – сказал генерал.

По мнению Барри МакКэффри, после боев в Украине Россия уже не может серьезно угрожать странам НАТО.

"Это невозможно. Россия отправила 60% своего личного состава воевать в Украину. У них дела так себе. Они проигрывают театры боевых действий, у них ужасный уровень штабного управления, тактический уровень 65 батальонов низок, неэффективен и страдает от отсутствия дисциплины. Путин стратегически эту войну уже проиграл. НАТО сплоченнее чем прежде, идет перевооружение, Финляндия и Швеция готовы присоединиться", – отметил военный эксперт.

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