Арестович рассказал, почему оккупанты бегут из Херсонской области

Российские оккупанты покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона. Они проводят перегруппировку.
Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
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"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а манёвр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", — заявил Арестович.
Он отметил, что всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.
"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", — добавил советник главы ОП.
Когда станут известны потери Украины в войне с Россией?
Украинская сторона не планирует объявлять о потерях своей армии. Точное количество погибших защитников Украины назовут по окончании войны. Пока ждать появления таких данных не стоит.
Отвечая на вопрос о том, сколько украинских военных погибло с начала полномасштабного вторжения РФ, Арестович сказал:
"Потери никогда не объявляются. Только после конца войны мы сможем сказать, что к чему".
В то же время Арестович заявил, что ВСУ несут потери в Северодонецке, ведь там продолжаются уличные бои.
"Это всегда большие потери", – добавил советник главы ОП.