Арестович рассказал, почему оккупанты бегут из Херсонской области

К сожалению, это не паническое бегство

Арестович заявил, что оккупанты перегруппировываются/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона. Они проводят перегруппировку.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

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"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а манёвр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", — заявил Арестович.

Он отметил, что всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", — добавил советник главы ОП.

Когда станут известны потери Украины в войне с Россией?

Украинская сторона не планирует объявлять о потерях своей армии. Точное количество погибших защитников Украины назовут по окончании войны. Пока ждать появления таких данных не стоит.

Отвечая на вопрос о том, сколько украинских военных погибло с начала полномасштабного вторжения РФ, Арестович сказал:

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"Потери никогда не объявляются. Только после конца войны мы сможем сказать, что к чему".

В то же время Арестович заявил, что ВСУ несут потери в Северодонецке, ведь там продолжаются уличные бои.

"Это всегда большие потери", – добавил советник главы ОП.

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