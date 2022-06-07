Арестович розповів, чому окупанти втікають з Херсонської області

На жаль, це не панічна втеча

Арестович заявив, що окупанти перегруповуються/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти залишили село Благодатне, яке знаходиться за 30 кілометрів від Херсону. Вони проводять перегрупування.

Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

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"Російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсону. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання", — заявив Арестович.

Він зазначив, що всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

"Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати", — додав радник голови ОП.

Коли стануть відомі втрати України у війні з Росією?

Українська сторона не планує оголошувати про втрати своєї армії. Точну кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни. Наразі чекати появи таких даних не варто.

Відповідаючи на запитання, скільки українських військових загинуло з початку повномасштабного вторгнення РФ, Арестович сказав:

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"Втрати ніколи не оголошуються. Тільки після закінчення війни ми зможемо сказати, що до чого".

Водночас Арестович заявив, що ЗСУ зазнають втрат у Сєвєродонецьку, адже там тривають вуличні бої.

"Це завжди великі втрати", – додав радник голови ОП.

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