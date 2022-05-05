Арестович назвал причины, по которым Украина не откроет второй фронт с Беларусью

Белорусская армия отказалась участвовать на стороне РФ в войне против Украины

Арестович рассказал, почему Украина против войны с Беларусью / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина не намерена воевать с Беларусью. Это может произойти, только если белорусская армия перейдет границу или непосредственно откроет огонь по украинцам. Главная задача Украины сейчас – не допустить, чтобы в памяти белорусов осталось, что украинские солдаты стреляли в беларусов.

Об этом Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН.LIVE".

Реклама

"Мы проводим в отношении Беларуси то, что называется real politic. Такая политика заключается в том, что с одной стороны мы четко различаем белорусские власти и белорусский народ. С другой стороны, мы понимаем, что белорусские власти проводят то, что называется в западной политической науке "эффективный контроль" – над силовиками, над государственной машиной и так далее. А это значит, что мы пользовались их услугами как посредников, например, в переговорах", – сказал Арестович.

Он также добавил, что Украина не признала Лукашенко избранным президентом. По его словам, "лидеры" стран приходят и уходят, а народ остается.

"Поэтому открытие второго фронта, при всей законности этого открытия, потому что с территории Беларуси против нас осуществляются военные действия, не входит в наши планы... Нам не нужно, чтобы, повторюсь, в памяти белорусов осталось, что украинцы стреляли в беларусов. Поэтому мы не стреляем, имея законное право и имея все боевые возможности", – сказал Арестович.

Реклама

По словам советника главы ОПУ, белорусы платят украинцам той же монетой. Арестович добавил, что белорусская армия отказалась участвовать в войне против Украины. Кроме этого, в украинской армии против России официально воюют сотни белорусов.

В Беларуси заметили колонны военной техники

Утром 4 мая заметили белорусскую военную технику, которая двигалась из Минска в сторону украинской и литовской границ. Об этом сообщает мониторинговая группа военной активности "Беларускі Гаюн".

Реклама

В 8:30 утра по трассе Р-17 из Бреста в направлении границы с Украиной выехал дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Республики Беларусь.

С-300 – это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на дальностях от нескольких до 75-200 км.

В колонне двигалось около 25-30 единиц техники. Среди прочего замечены пусковые установки 5П85 и радиолокатор подсвета и наведения (РПН) 5Н63 с пунктом боевого управления.

Ранее мы писали: