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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Арестович назвав причини, через які Україна не відкриє другий фронт із Білоруссю

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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5 травня, 05:08
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Білоруська армія відмовилася брати участь на боці РФ у війні проти України
Арестович розповів, чому Україна проти війни з Білоруссю
Арестович розповів, чому Україна проти війни з Білоруссю / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна не має наміру воювати з Білоруссю. Це може статися лише якщо білоруська армія перейде кордон або безпосередньо відкриє вогонь по українцям. Головне завдання України зараз – не допустити, щоб у пам'яті білорусів лишилося, що українські солдати стріляли у білорусів.

Про це Арестович сказав в ефірі "ФЕЙГІН.LIVE".

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"Ми проводимо щодо Білорусі те, що називається real politic. Така політика полягає в тому, що з одного боку ми чітко розрізняємо білоруську владу та білоруський народ. З іншого боку, ми розуміємо, що білоруська влада проводить те, що називається у західній політичній науці "ефективний контроль" – над силовиками, над державною машиною тощо. А це означає, що ми користувалися їхніми послугами як посередників, наприклад, у переговорах" , – сказав Арестович.

Він також додав, що Україна не визнала Лукашенка обраним президентом. За його словами, "лідери" країн приходять та йдуть, а народ залишається.

"Тому відкриття другого фронту, за всієї законності цього відкриття, бо з території Білорусі проти нас здійснюються військові дії, не входить у наші плани... Нам не потрібно, щоб, повторюся, у пам'яті білорусів лишилося, що українці стріляли у білорусів. Тому ми не стріляємо, маючи законне право та маючи всі бойові можливості", – сказав Арестович.

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За словами радника голови ОПУ, білоруси платять українцям тією ж монетою. Арестович додав, що білоруська армія відмовилася брати участь у війні проти України. Крім цього, в українській армії проти Росії офіційно воюють сотні білорусів.

У Білорусі помітили колони військової техніки

Вранці 4 травня помітили білоруську військову техніку, яка рухалася з Мінська у бік українського та литовського кордонів. Про це повідомляє моніторингова група воєнної активності "Беларускі Гаюн".

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О 8:30 ранку трасою Р-17 з Бреста у напрямку кордону з Україною виїхав дивізіон зенітно-ракетного комплексу С-300ПС Збройних сил Республіки Білорусь.

С-300 – це зенітно-ракетний комплекс, здатний вражати різні цілі далеко від кількох до 75-200 км.

У колоні рухалося близько 25-30 одиниць техніки. Серед іншого помічені пускові установки 5П85 та радіолокатор підсвічування та наведення (РПН) 5Н63 з пунктом бойового управління.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraina Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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