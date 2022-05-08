Из-за вторжения России за сутки погибли двое детей – Офис генпрокурора

По состоянию на утро 8 мая пострадали более 638 детей

Из-за вторжения РФ в Украине гибнут дети / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны, которую РФ развернула на территории Украины, погибли 225 детей, более 413 – ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.

Больше всего пострадало детей таких областях

в Донецкой области – 139,

Реклама

Киевской – 116,

Харьковской – 98,

Черниговской – 68,

Реклама

Херсонской – 46,

Николаевской – 44,

Луганской – 42,

Реклама

Запорожской – 28,

Сумской – 17,

Киеве – 16,

Житомир – 15".

В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры являются не окончательными, потому, что еще проводится работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них полностью разрушены.

Ситуация в Украине 8 мая