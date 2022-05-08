Из-за вторжения России за сутки погибли двое детей – Офис генпрокурора

Из-за войны, которую РФ развернула на территории Украины, погибли 225 детей, более 413 – ранены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram-канале.
Больше всего пострадало детей таких областях
в Донецкой области – 139,
Киевской – 116,
Далее по теме
Харьковской – 98,
Черниговской – 68,
Херсонской – 46,
Николаевской – 44,
Луганской – 42,
Запорожской – 28,
Сумской – 17,
Киеве – 16,
Житомир – 15".
В Офисе генпрокурора отметили, что эти цифры являются не окончательными, потому, что еще проводится работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Также сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 1635 учебных заведений, 126 из них полностью разрушены.
Ситуация в Украине 8 мая
- Враг пытается заблокировать "Азовсталь" в Мариуполе и захватил северную окраину села Шандриголово Донецкой области.
- В Запорожской области российские оккупанты застрелили общественного активиста Сергея Семенека. Россияне застрелили его выстрелом в спину, а до того два дня пытали, требуя, чтобы тот выдал место хранения оружия и местных собратьев.
- В Донецкой области враги частично захватило село Шандриголово. Они оккупировались на северной окраине.
- В Белогоровке Луганской области российские оккупанты нанесли авиаудар по школе, в результате возник пожар. В школьном бомбоубежище прятались 60 человек, скорее всего, все они погибли.
- В Сеть попало видео удара украинской авиации по комплексу противовоздушной обороны армии РФ на острове Змеиный.