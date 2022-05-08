Через вторгнення Росії за добу загинуло двоє дітей – Офіс генпрокурора

Станом на ранок 8 травня постраждали понад 638 дітей

Через вторгнення РФ в Україні гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

Через війну, яку РФ розгорнула на території України, загинуло 225 дітей, понад 413 – поранено. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора Telegram-каналі .

Найбільше постраждало дітей таких областях

у Донецькій області – 139,

Реклама

Київській – 116,

Харківській – 98,

Чернігівській – 68,

Реклама

Херсонській – 46,

Миколаївській – 44,

Луганській – 42,

Реклама

Запорізькій – 28,

Сумський – 17,

Києві – 16,

Житомир – 15".

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри є не остаточними, тому що ще проводиться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Також повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1635 навчальних закладів, 126 із них повністю зруйновано.

Ситуація в Україні 8 травня