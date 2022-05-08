Через вторгнення Росії за добу загинуло двоє дітей – Офіс генпрокурора

Через війну, яку РФ розгорнула на території України, загинуло 225 дітей, понад 413 – поранено. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора Telegram-каналі .
Найбільше постраждало дітей таких областях
у Донецькій області – 139,
Київській – 116,
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Харківській – 98,
Чернігівській – 68,
Херсонській – 46,
Миколаївській – 44,
Луганській – 42,
Запорізькій – 28,
Сумський – 17,
Києві – 16,
Житомир – 15".
В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри є не остаточними, тому що ще проводиться робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Також повідомляється, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1635 навчальних закладів, 126 із них повністю зруйновано.
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