РФ усилила попытки сокрушить оборону Украины – разведка Британии

Оккупанты используют неэффективные системы вооружения, поскольку им не хватает более точных современных ракет

Разведка Британии обнародовала новую сводку / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не смогли продвинуться на юг Северодонецка, в городе все еще продолжаются бои. В тоже время, российская армия использует устаревшее вооружение, что может привести к значительным потерям. Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании ссылаясь на данные Минобороны.

"Обе стороны, вероятно, имеют множество жертв. Россия массово ведет огонь из своей артиллерии и авиации, пытаясь подавить украинскую оборону", – отметили в разведке.

В сообщении Минобороны Британии отмечается, что начиная с апреля российские бомбардировщики начали применять десятки тяжелых противокорабельных ракет Х-22 1960-х годов. Эти 5,5-тонные ракеты были в первую очередь предназначены для уничтожения авианосцев посредством ядерной боеголовки.

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"Когда они используются для наземного нападения с обычной боеголовкой, они очень неточные и, следовательно, могут нанести значительный побочный ущерб и жертвы среди гражданского населения, – отмечают в разведке Британии. – Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, поскольку ей не хватает более точных современных ракет, тогда как украинская противовоздушная оборона все еще удерживает свою тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части страны", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Россия массово ведет огонь своей артиллерией и авиацией, пытаясь уничтожить оборону Украины.

Ситуация в Украине

В Луганской области враг ударил из огнеметной системы "Солнцепек", а в Днепропетровской – применил "Ураганы".

Футбольный арбитр Дмитрий Кубряк спасал жизни защитников Мариуполя, однако попал в плен к российским оккупантам.

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Российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступления на Славянск. Кроме того, готовится нападение на Северск. Также продолжается штурм Северодонецка.