РФ посилила спроби знищити оборону України – розвідка Британії

Окупанти не змогли просунутися на південь Сєверодонецька , у місті все ще продовжуються бої. У той же час російська армія використовує застаріле озброєння, що може призвести до значних втрат. Про це в Twitter повідомляє розвідка Великобританії з посиланням на дані Міноборони.
"Обидві сторони, ймовірно, мають багато жертв. Росія масово веде вогонь зі своєї артилерії та авіації, намагаючись придушити українську оборону", – зазначили у розвідці.
У повідомленні Міноборони Британії зазначається, що, починаючи з квітня, російські бомбардувальники почали застосовувати десятки важких протикорабельних ракет Х-22 1960-х років. Ці 5,5-тонні ракети були призначені для знищення авіаносців за допомогою ядерної боєголовки.
"Коли вони використовуються для наземного нападу зі звичайною боєголовкою, вони дуже неточні і, отже, можуть завдати значних побічних збитків і жертв серед цивільного населення, – зазначають у розвідці Британії. – Росія, ймовірно, вдається до таких неефективних систем озброєння, оскільки їй не вистачає точніших сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще утримує свою тактичну авіацію від завдання ударів здебільшого країни", – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Росія масово веде вогонь своєю артилерією та авіацією, намагаючись знищити оборону України.
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