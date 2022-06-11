"Солнцепеком" по Врубовке и "Ураганами" по Днепропетровщине: главное об атаках РФ за ночь

В результате атак ранены гражданские жители

Россияне атаковали Врубовку "Солнцепеком". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают атаковать украинские города и села. В результате таких атак получают ранения гражданские жители. В Луганской области враг ударил из огнеметной системы "Солнцепек", а в Днепропетровской – применил "Ураганы".

Сайт Сегодня собрал главное, что известно об атаках РФ за ночь.

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Днепропетровская область

Ночь прошла без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум общинам – Зеленодольской и Широковской. Бил по населенных пунктах и из артиллерии и из "Ураганов".

Два человека ранены. Они находятся в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры.

Село Большая Костромка без света и газа.

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Луганская область

Россияне ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехов, штурмуют Северодонецк, уничтожают инфраструктуру, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, информация о количестве жертв во Врубовке в Попаснянской общине уточняется. Ночью враг применил огнеметную реактивную систему – выгорело много домов.

Гайдай добавил, что россияне подтянули огнеметный комплекс "Солнцепек", которым, вероятно, и ударили по Врубовке.

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Кроме того, в Северодонецке продолжаются уличные бои, большую часть города контролируют россияне.

Обстрелы Луганской области. Фото: Сергей Гайдай

Одесская область

Ночь прошла без обстрелов. В то же время силы обороны тренируются, заявил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он также сообщил, что враг "забросает" регион фейками и угрожает ракетами.

Донецкая область

Как проинформировал председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко, за 10 июня россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Константиновке и Горняке. Еще 7 человек получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Сумская область

Глава ОВА Дмитрий Живицкий Ситуация сообщил о трех обстрелах в течение 10 июня.

После 10 утра по территории Эсманской общины из России враг открыл огонь из минометов, 10 прилетов. Разрушений и жертв нет.

Ближе к 13 часам по территории Краснопольской общины враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. Один человек погиб от полученных при обстреле ранений.

В 17:30 враг открыл минометный огонь, 18 приходов по Великописаревской общине. Разрушений и жертв нет.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска на Донбассе сосредоточили основные усилия на наступлении на Славянск. Кроме того, готовится нападение на Северск. Также идет штурм Северодонецка.

Ранее мы писали, что партизаны, в состав которых входят гражданские или бывшие солдаты, помогают нашим бойцам в тылу врага наносить смертельные удары.