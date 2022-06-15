В Луганській області відновилася масова евакуація, вона проходить вкрай важко – Гайдай

Охочих виїхати з кожним днем стає все більше

В Луганській області поновилася евакуація. / Фото: Колаж: Сьогодні

У жителів Луганської області більше не лишилося сил терпіти війну. Вони почали масово евакуюватися після кількох місяців наполягання на цьому місцевої влади. Однак тепер евакуація проходить вкрай важко.

Про таке повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, 14 червня вдалося вивезти 75 людей.

"Евакуація проходить вкрай важко, бо обстріли не вщухають. Людей забирають адресно, часто потрапляючи під обстріли. Нині охочих виїхати з кожним днем стає все більше. Бо перебувати на Луганщині – це малий шанс пережити цю війну", – зазначив Гайдай.

За його словами, до евакуації були залучені поліцейські, ДСНСники та волонтери. Зараз 75 евакуйованих людей в безпеці та вже змогли зробити найважливіше – зателефонували рідним, сказали, що живі.

"Заради цього, ми не зупинимося! Допоки буде така можливість – будемо рятувати", – пообіцяв Гайдай.

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Людей просили евакуюватися ще до масштабного наступу

Як відомо, голова Луганської ОВА почав закликати до масової евакуації ще на початку квітня, коли тільки стало відомо про підготовку масштабного наступу окупантів на Донбас на кінець квітня.

Втім, місцеві жителі не поспішали виїжджати та залишати свої домівки. Дехто відправив в інші області жінок з дітьми, а самі почали виїжджати, коли окупанти вже рівняли їхні будинки із землею. Так, наприклад, у Сєвєродонецьку з населенням до війни у понад 100 тисяч людей, зараз лишилося ще близько 10-12 тисяч. Однак евакуація з міста більше неможлива.

Нагадаємо, 30 травня Гайдай заявляв, що офіційно евакуацію місцевих жителів з Луганської області зупинено. Це пов'язано з тим, що російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей.

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Раніше ми писали, що Росія підтягує додаткові сили до Сєвєродонецька. Противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста.