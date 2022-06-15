В Луганской области возобновилась массовая эвакуация, она проходит крайне тяжело – Гайдай

Желающих уехать с каждым днем становится все больше

В Луганской области возобновилась эвакуация. / Фото: Коллаж: Сегодня

У жителей Луганской области больше не осталось сил терпеть войну. Они начали массово эвакуироваться после нескольких месяцев настояния местных властей. Однако теперь эвакуация проходит крайне тяжело.

О таком сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, 14 июня удалось вывезти 75 человек.

"Эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают. Людей забирают адресно, часто попадая под обстрелы. Сейчас желающих выехать с каждым днем становится все больше. Потому что находиться в Луганской области – это малый шанс пережить эту войну", – отметил Гайдай.

По его словам, в эвакуацию были привлечены полицейские, ГСЧСники и волонтеры. Сейчас 75 эвакуированных людей в безопасности уже смогли сделать самое важное – позвонили родным, сказали, что живы.

"Ради этого, мы не остановимся! Пока будет такая возможность – будем спасать", – пообещал Гайдай.

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Людей просили эвакуироваться еще до масштабного наступления

Как известно, глава Луганской ОВА начал призывать к массовой эвакуации еще в начале апреля, когда только стало известно о подготовке масштабного наступления оккупантов на Донбасс на конец апреля.

Впрочем, местные жители не спешили уезжать и покидать свои дома. Некоторые отправили в другие области женщин с детьми, а сами начали уезжать, когда оккупанты уже ровняли их дома с землей. Так, например, в Северодонецке с населением до войны более 100 тысяч человек, сейчас осталось еще около 10-12 тысяч. Однако эвакуация из города больше невозможна.

Напомним, 30 мая Гайдай заявлял, что официально эвакуация местных жителей из Луганской области остановлена. Это связано с тем, что российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал забирать людей.

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Раньше мы писали, что Россия подтягивает дополнительные силы в Северодонецк. Противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное в две батальонные тактические группы. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, пытается закрепиться в центральной части города.