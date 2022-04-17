У Києві та області змінили час комендантської години

Тривалість нічних обмежень для пересування на території регіону скоротили

У Києві змінили тривалість комендантської години / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та області скоротили тривалість комендантської години. Від сьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в Telegram.

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Відтепер комендантська година в Києві триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.

"Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", – закликав мер столиці.

Кличко просить поки не повертатися в Київ

Російські військові продовжують обстрілювати Київ, проте люди все одно масово повертаються до міста. У столиці вже побільшало машин. Влада Києва попереджає містян, що залишається загроза ракетних ударів, а також у столиці залишилося багато вибухонебезпечних предметів.

Зранку 16 квітня майже вся територія України зазнала ракетного обстрілу. В місті Києві також були обстріли, вибухи були в Дарницькому районі. Є загиблий й постраждалі, декілька людей – у лікарнях.

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"Якщо у вас є можливість поки не повертатись – будь ласка, не робіть цього. Ми не можемо цього заборонити, але це на ваш ризик. Це небезпечно. Військові повітряні сили роблять все, щоб забезпечити захист з повітря. Але ми бачимо, що поки йдуть військові дії, Київ був і залишається метою агресора. Ми прогнозуємо, що можливі ще ракетні атаки по столиці України", – сказав Кличко.

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