В Киеве и области изменили время комендантского часа

Продолжительность ночных ограничений для передвижения по территории региона сократили

В Киеве изменили продолжительность комендантского часа / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и области сократили продолжительность комендантского часа. С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Теперь комендантский час в Киеве будет продолжаться с 22:00 до 5:00 утра.

"Соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги!" – призвал мэр столицы.

Кличко просит пока не возвращаться в Киев

Российские военные продолжают обстреливать Киев, однако люди все равно массово возвращаются в город. В столице уже стало больше машин. Власти Киева предупреждают горожан, что остается угроза ракетных ударов, а также в столице осталось много взрывоопасных предметов

Утром 16 апреля почти вся территория Украины подверглась ракетным обстрелам. В Киеве также были обстрелы, взрывы были в Дарницком районе. Есть погибший и пострадавшие, несколько человек – в больницах.

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"Если у вас есть возможность пока не возвращаться – пожалуйста, не делайте этого. Мы не можем этого запретить, но это на ваш риск. Это опасно. Военные воздушные силы делают все, чтобы обеспечить охрану в воздухе. Но мы видим, что пока идут военные действия, Киев был и остается целью агрессора. Мы прогнозируем, что возможны еще ракетные атаки по столице Украины", – сказал Кличко.

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