Допомога тут і зараз: до Києва передали понад 30 тис. наборів з найнеобхіднішим

Понад 50 днів в Україні триває боротьба за виживання – вимушених переселенців забезпечують найнеобхіднішим

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати переселенцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Від початку війни Фонд Ріната Ахметова підтримує українців, які найбільше постраждали після російського вторгнення.

Як передає "Сьогодні", 15 квітня до Києва та області скерували чергову партію гуманітарної допомоги.

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Загалом для киян, жителів Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів доставили 34,5 тис. продуктових наборів. Базові продукти отримали 27 тис. жителів Києва та вимушені переселенці, ще 7,5 тис. – мешканці сіл і містечок довкола столиці.

"Мій Благодійний Фонд допомагає українцям вижити – водою, продуктами, медикаментами, будь-якою допомогою, яку ми можемо дати тут і зараз. А бізнеси SCM допомагають армії та територіальній обороні. Допомагають захищати наш суверенітет, нашу свободу та незалежність. Допомагають перемогти", – сказав Рінат Ахметов.

Загалом у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів" нададуть допомогу 200 тисячам українців. Фонд працює 16 років і за цей час підтримав у скрутному становищі 8 млн людей.

Підтримка у воєнний час

Уже два місяці поспіль Фонд Ріната Ахметова продовжує збирати та доставляти гуманітарну допомогу у кризові регіони України. Нещодавно чергову партію підтримки отримав Покровськ – це 4000 продуктових наборів для жителів міста та району.

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Українську економіку активно відновлюють компанії та фонди, які допомагають тим, хто потребує підтримки у часи війни. Так, нещодавно Фонд Ріната Ахметова передав Харківській обласній лікарні 30 тис. одиниць медикаментів. Допомога складалася з найнеобхіднішого:

антисептиків;

антибіотиків;

засобів для обробки ран;

знеболювального;

інших ліків.

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