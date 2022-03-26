Підтримка на війні: жителі Покровська отримали гуманітарну допомогу

Кілька тисяч продуктових наборів передали до міста Покровська у Донецькій області

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу у Донецьку область / Фото: уніан, Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

З перших днів війни Фонд Ріната Ахметова допомагає Україні. Допомагають зокрема нужденним – літнім людям та людям з інвалідністю.

Днями понад 2700 продуктових наборів передали до Покровська.

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Зокрема, людям надали:

їжу;

медикаменти;

психологічну підтримку.

Загалом, продуктову допомогу від Фонду отримають 200 тисяч українців.

Продукти вже передали жителям:

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Києва та Київської області;

Чернігова;

Донецької області;

Харкова та Харківської області.

Крім того, частину наборів передали евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ в нашу країну у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у ДТЕК, штаб безперебійно постачатиме їжу та базові товари українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Там їх сортують і передають в області України, які найбільше постраждали від війни.

Раніше ми писали про доставлення гуманітарної допомоги Першотравенській громаді на Дніпропетровщині і розповідали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.