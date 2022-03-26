Поддержка на войне: жители Покровска получили гуманитарную помощь

Несколько тысяч продуктовых наборов передано в Покровск в Донецкой области

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь в Донецкую область / Фото: УНИАН, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает Украине. Помогают в том числе нуждающимся – пожилым людям и людям с инвалидностью.

На днях более 2700 продуктовых наборов передали в Покровск.

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В частности, людям предоставили:

пищу;

медикаменты;

психологическую поддержку.

Всего продуктовую помощь от Фонда получат 200 тысяч украинцев.

Продукты уже передали жителям:

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Киева и Киевской области;

Чернигова;

Донецкой области;

Харькова и Харьковской области.

Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.

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Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в ДТЭК, штаб будет бесперебойно поставлять еду и базовые товары украинцам. Главный хаб работает в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

Там их сортируют и передают в области Украины, наиболее пострадавшие от войны.

Раньше мы писали о доставка гуманитарной помощи Первомайской общине на Днепропетровщине и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на востоке Украины.