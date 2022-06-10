Де в окупованому Маріуполі знайти інтернет: перелік вулиць

Щоб мешканці захопленого російськими військами Маріуполя залишалися на зв'язку зі своїми рідними та близькими, Андрющенко розповів, де у місті працює інтернет

Стало відомо, де в Маріуполі є інтернет. Коллаж "Сегодня/Reuters"

В окупованому Маріуполі працює доступ до Wi-Fi та 4G зв'язку, що знаходиться на вулиці Гагаріна. Також можна підключитись до мобільного інтернету від окупантського "Фенікса".

Про це у своєму Telegram- На каналі повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка.

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Wi-Fi

Гагаріна 5 (пароль 44445555).

Мобільний інтернет

вул. Курчатова;

вул. Пашковського біля Будинку молоді;

житловий масив "Пентагон";

вул. Сєченова в районі колишнього тиру;

у районі плав-басейну "Нептун";

житлові мікрорайони 20-23;

район Свято-Миколаївського храму (Блакитна Церква);

лікарня №2.

Ситуація у Маріуполі

У Маріуполі склалася критична ситуація з ліками та епідемічною ситуацією. В місті існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки холери були зареєстровані з травня. Медичні послуги у Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу. При цьому великий спалах холери в Маріуполі ще більше посилить ситуацію. Крім того, місцеві жителі змушені боротися за гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі. Для цього необхідно відстояти величезну чергу.

Крім того, окупанти з залишають молодь записуватися в "дружини" та допомагати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. За відмову загрожують мобілізацією до армії "ДНР".

Російські окупанти почали видавати пенсії від Росії . За даними загарбників, зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів, а у перерахунку на гривню пенсія становить 2,6 тисяч гривень.

Також повідомлялося про те, що з Маріуполя вивезли на територію так званої "ДНР" 12 тролейбусів європейського зразка, які вціліли дитячі майданчики та медичну техніку.