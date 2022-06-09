Окупанти в Маріуполі цинічно позбавляються від тіл загиблих (відео)

Встановити точну кількість маріупольців, які померли від рук росіян, буде неможливо

Окупанти вивозять на смітники тіла загиблих маріупольців. / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Маріуполі окупанти відмовляються шукати тіла загиблих цивільних, які опинилися під завалами. Росіяни зносять зруйновані будинки, а потім тіла разом із сміттям вивозять на полігон. Дізнатися, скільки саме маріупольців загинуло від рук агресора, буде неможливо.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, окупанти остаточно перейшли на практику знесення будинків та відмови від пошуку тіл загиблих під завалами.

"Лівобережний район. Район вулиць Московська та Володимирська. Район найбільше постраждав від обстрілів російських Градів наприкінці лютого – початку березня. Люди були відрізані від можливості виїхати в умовно безпечне місце (на той час) у центр Маріуполя. Скільки маріупольців загинуло і досі під цими завалами, ми вже не дізнаємось ніколи. Разом зі сміттям вони будуть поховані на Лівобережному сміттезбірному полігоні. Нема слів. Лише Лють", – написав Андрющенко.

З Маріуполя депортують навіть мертвих

19 травня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти розбирають завали розбомбленого драмтеатру. Два дні поспіль вони вивозили тіла загиблих вантажівками. Тепер фактично неможливо буде встановити реальну кількість жертв бомбардування драмтеатру.

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"Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчистки охороняють і не дають доступу місцевим", – написав Андрющенко.

Таким чином, окупанти намагаються приховати масштаби злочинів проти цивільних у Маріуполі.

Раніше ми розповідали, що окупаційна влада Донецької області розпочала оцінку рівня пошкоджень у захопленому Маріуполі. Місцевих жителів планують виселити з уцілілих будинків. На пошук нового житла дають два тижні.

Також повідомлялося, що у захопленому Маріуполі відбувається справжнє гуманітарне пекло. Місцеві жителі змушені виборювати гуманітарну допомогу через відсутність іншого джерела їжі.