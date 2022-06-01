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У Маріуполі окупанти масово виганяють людей із будинків та ставлять умову

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 червня, 11:49
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Місцевим мешканцям дають два тижні на пошук житла
РФ виганяє маріупольців надвір. Фото: колаж "Сьогодні"
РФ виганяє маріупольців надвір. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупаційна влада Донецької області розпочала оцінку рівня пошкоджень у захопленому Маріуполі. Місцевих жителів планують виселити з уцілілих будинків. На пошук нового житла дають два тижні.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Окупаційна влада Донецької області почала оцінювати рівень пошкоджень на підставі нещодавно прийнятого порядку ватажком Пушиліним", – заявив він.

За словами Андрющенка, окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади з МНС Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Вони попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення.

Людей похилого віку планують компактно розселити в приміщенні гуртожитків на пр. Будівельників, а в їхні квартири будуть заселені люди, задіяні на роботах у порту, заводі Ілліча та розборі завалів.

Місцевим мешканцям пропонують два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення.

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Власників будівель, які планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально надвір. На питання, де жити відповідають, що це не справа окупаційної влади.

"У такий спосіб окупанти втілюють одночасно два сценарія – примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку", – наголосив радник мера.

Андрющенко розповів, як загарбники крадуть із Маріуполя сталь та людей

Росія активно краде сталь в Україні та відправляє награбоване кораблями з Маріуполя, при цьому продовжуючи блокувати відправлення суден з українських портів. Також окупанти продовжують депортувати із міста українців. Про ситуацію розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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На судно РМ3 Росії було завантажено 2,5 тис. тонн рулонної сталі, яке вирушило до порту Ростова-на-Дону. Крім того, окупанти вже анонсували "націоналізацію", а де-факто крадіжку 34 суден, що залишилися в порту. Вже розпочато процес їх перейменування та зміни прапорів.

Щодо депортації, за вчорашній день до фільтраційного пункту села Безіменне доставлено 320 маріупольців, зокрема 32 дитини. Звідти до російського міста Таганрог депортовано 345 маріупольців, зокрема 37 дітей.

Крім того, окупаційна влада розпочала процес встановлення та збору безпритульних дітей Маріуполя. Попередньо ці діти втратили батьків під час окупації Маріуполя. Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким дали притулок маріупольці за адресою пр. Меотиди, 18, було вилучено російськими військовими та вивезено у невстановленому напрямку. Українська влада Маріуполя працює над встановленням місця призначення та утримання сиріт та втрачених дітей.

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