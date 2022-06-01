В Мариуполе оккупанты массово выгоняют людей из домов и ставят условие

Местным жителям дают две недели на поиск жилья

РФ выгоняет мариупольцев на улицу. Фото: коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений в захваченном Мариуполе. Местных жителей планируют выселят из уцелевших домов. На поиск нового жилья дают две недели.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавно принятого порядка предводителем Пушилиным", – заявил он.

По словам Андрющенко, оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят уцелевшие квартиры, где проживают люди. Они предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение.

Людей пожилого возраста планируют компактно расселить в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе Ильича и разборе завалов.

Местным жителям дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение.

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Владельцев построек, планирующих снести, вне зависимости от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей.

"Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария – принуждение к депортации в Россию и принуждение к работе для людей, трудоспособного возраста", – подчеркнул советник мэра.

Андрющенко рассказал, как захватчики крадут из Мариуполя сталь и людей

Россия активно крадет сталь в Украине и отправляет награбленное кораблями из Мариуполя, при этом продолжая блокировать отправку кораблей из украинских портов. Также оккупанты продолжают депортировать из города украинцев. О ситуации рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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На судно РМ3 России было загружено 2,5 тыс. тонн рулонной стали, которое отправилось в порт Ростова-на-Дону. Кроме того, оккупанты уже анонсировали "национализацию", а де-факто кражу оставшихся в порту 34 судов. Уже начат процесс их переименования и изменения флагов.

Что касается депортации, за вчерашний день в фильтрационный пункт села Безыменное доставлено 320 мариупольцев, в том числе 32 ребенка. Оттуда в российский город Таганрог депортировано 345 мариупольцев, в том числе 37 детей.

Кроме того, оккупационные власти начали процесс установления и сбора беспризорных детей Мариуполя. Предварительно это дети, потерявшие родителей во время оккупации Мариуполя. В частности известно, что около 15 детей, которых приютили мариупольцы по адресу пр. Меотиды, 18, были изъяты российскими военными и вывезены в неустановленном направлении. Украинская власть Мариуполя работает над установлением места назначения и содержания сирот и потерянных детей.

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