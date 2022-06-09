Оккупанты в Мариуполе цинично избавляются от тел погибших (видео)

Установить точное количество умерших от рук россиян мариупольцев будет невозможно

Оккупанты вывозят на свалки тела погибших мариупольцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мариуполе оккупанты отказываются искать тела погибших гражданских, оказавшихся под завалами. Россияне сносят разрушенные дома, а затем тела вместе с мусором вывозят на полигон. Узнать, сколько мариупольцев погибло от рук агрессора, будет невозможно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Реклама

По его словам, оккупанты окончательно перешли на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами.

"Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских Градов в конце февраля – начале марта. Люди были отрезаны от возможности выезда в условно безопасное место (на то время) в центр Мариуполя. Сколько мариупольцев погибло и до сих пор под этими завалами, мы уже не узнаем никогда. Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне. Нет слов. Только Ярость", – написал Андрющенко.

Из Мариуполя депортируют даже мертвых

19 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разбирают завалы разбомбленного драмтеатра. Два дня подряд они вывозили тела погибших грузовиками. Теперь фактически невозможно будет установить реальное количество жертв бомбардировки драмтеатра.

Реклама

"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным", – написал Андрющенко.

Таким образом, оккупанты пытаются скрыть масштабы преступлений против гражданских в Мариуполе.

Раньше мы рассказывали, что оккупационные власти Донецкой области начали оценку уровня повреждений в захваченном Мариуполе. Местных жителей планируют выселить из уцелевших домов. На поиск нового жилья дают две недели.

Также сообщалось, что в захваченном Мариуполе происходит настоящий гуманитарный ад. Местные жители вынуждены бороться за гуманитарную помощь из-за отсутствия другого источника пищи.