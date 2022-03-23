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Фонд Ріната Ахметова передав нову партію гуманітарної допомоги киянам

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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23 березня, 14:56
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Продуктові набори привезли до терцентрів Солом'янського, Голосіївського та Шевченківського районів Києва
Загалом Києву та області передадуть 100 тисяч продуктових наборів
Загалом Києву та області передадуть 100 тисяч продуктових наборів / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Фонд Ріната Ахметова передав наступну партію продуктових наборів мешканцям Києва. Зокрема, гуманітарна допомога доставлена до територіальних центрів соціального забезпечення одразу трьох районів столиці.

До складу наборів входять найбільш потрібні харчові продукти, зокрема:

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  • згущене молоко;
  • борошно;
  • макарони;
  • цукор;
  • тушкованка.

Пріоритетні категорії одержувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку в територіальній службі соціального захисту, а саме люди похилого віку та з особливими потребами.

З початку повномасштабного вторгнення російських орків в Україну Фонд Ріната Ахметова повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом'янського та Деснянського районів. Загалом Києву та області передадуть 100 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається за програмою "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, з них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарний штаб для порятунку українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ в нашу країну у співпраці з Офісом президента та міськими адміністраціями в Україні запрацював гуманітарний штаб "Рятуємо життя".

Як зазначили у ДТЕК, штаб безперебійно постачатиме їжу та базові товари українцям. Головний хаб діє у Польщі, де міжнародні компанії та небайдужі люди приносять продукти та товари першої необхідності.

Там їх сортують і передають в області України, які найбільше постраждали від війни.

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Раніше ми писали про доставлення гуманітарної допомоги Першотравенській громаді на Дніпропетровщині і розповідали, що Фонд Ріната Ахметова продовжує доставляти гуманітарні вантажі на схід України.

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15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
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42
11
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