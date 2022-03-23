Фонд Рината Ахметова передал новую партию гуманитарной помощи киевлянам

Продуктовые наборы привезли в терцентры Соломенского, Голосеевского и Шевченковского районов Киева

В целом Киеву и области передатут 100 тысяч продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева. Так, гуманитарная помощь была доставлена в территориальные центры социального обеспечения сразу трех районов столицы.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности:

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сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

тушенка.

Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете в территориальной службе социальной защиты, а именно пожилые и люди с особыми потребностями.

С начала полномасштабного вторжения российских орков в Украину Фонд Рината Ахметова полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского и Деснянского районов. В целом Киеву и области передадут 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Гуманитарный штаб для спасения украинцев

После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".

Как отметили в ДТЭК, штаб будет осуществлять бесперебойную поставку продуктов и базовых товаров украинцам. Главный хаб действует в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.

Там их сортируют и передают в области Украины, наиболее пострадавшие от войны.

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Ранее мы писали о доставке гуманитарной помощи Першотравенской общине на Днепропетровщине, и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на восток Украины.