Жителям Київської області поки що небезпечно повертатися додому – голова ОВА

Жителі постраждалих внаслідок боїв населених пунктів Київської області зможуть повернутися до своїх будинків приблизно наприкінці травня.
Про це в ефірі телемарафону "UAразом" повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Точніша дата стане відома до кінця квітня.
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Відновити електропостачання у регіоні планують до 31 травня. У 85 населених пунктах, як і раніше, немає газу. Його подачу також поступово відновлюють.
Павлюк додав, що повертатися в ці райони все ще небезпечно: як і раніше, багато мін і боєприпасів, йде розмінування.
В Ірпені посилять комендантську годину
В Ірпені оголосили посилений комендантська година – з 06:00 12 квітня до 09:00 15 квітня. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.
За його словами, в'їзд до міста буде заборонено.
"Виняток – правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Всім іншим заїжджати не можна. Хочу, щоб поставилися до цього з розумінням", – сказав він.
Олександр Маркушин заявив, що в місті закінчують проводити слідчі дії щодо злочинів Росії. Також комунальні служби розбирають завали на вулицях, тротуарах і парках.
"У Бучу, Гостомель, у сторону Бородянки можна буде проїхати через Забуччя. Через Ірпінь проїхати так само можна буде неможливо", – сказав він.
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