Жителям Київської області поки що небезпечно повертатися додому – голова ОВА

У регіоні немає електропостачання, але його планують відновити до 31 травня

Глава Київської ОВА про ситуацію в області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Жителі постраждалих внаслідок боїв населених пунктів Київської області зможуть повернутися до своїх будинків приблизно наприкінці травня.

Про це в ефірі телемарафону "UAразом" повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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Точніша дата стане відома до кінця квітня.

Відновити електропостачання у регіоні планують до 31 травня. У 85 населених пунктах, як і раніше, немає газу. Його подачу також поступово відновлюють.

Павлюк додав, що повертатися в ці райони все ще небезпечно: як і раніше, багато мін і боєприпасів, йде розмінування.

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В Ірпені посилять комендантську годину

В Ірпені оголосили посилений комендантська година – з 06:00 12 квітня до 09:00 15 квітня. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, в'їзд до міста буде заборонено.

"Виняток – правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Всім іншим заїжджати не можна. Хочу, щоб поставилися до цього з розумінням", – сказав він.

Олександр Маркушин заявив, що в місті закінчують проводити слідчі дії щодо злочинів Росії. Також комунальні служби розбирають завали на вулицях, тротуарах і парках.

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"У Бучу, Гостомель, у сторону Бородянки можна буде проїхати через Забуччя. Через Ірпінь проїхати так само можна буде неможливо", – сказав він.

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