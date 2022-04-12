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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Жителям Київської області поки що небезпечно повертатися додому – голова ОВА

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 квітня, 11:44
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У регіоні немає електропостачання, але його планують відновити до 31 травня
Глава Київської ОВА про ситуацію в області
Глава Київської ОВА про ситуацію в області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Жителі постраждалих внаслідок боїв населених пунктів Київської області зможуть повернутися до своїх будинків приблизно наприкінці травня.

Про це в ефірі телемарафону "UAразом" повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

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Точніша дата стане відома до кінця квітня.

Відновити електропостачання у регіоні планують до 31 травня. У 85 населених пунктах, як і раніше, немає газу. Його подачу також поступово відновлюють.

Павлюк додав, що повертатися в ці райони все ще небезпечно: як і раніше, багато мін і боєприпасів, йде розмінування.

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В Ірпені посилять комендантську годину

В Ірпені оголосили посилений комендантська година – з 06:00 12 квітня до 09:00 15 квітня. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, в'їзд до міста буде заборонено.

"Виняток правоохоронні органи, рятувальники, комунальні служби та волонтери за попередньо узгодженим списком. Всім іншим заїжджати не можна. Хочу, щоб поставилися до цього з розумінням", сказав він.

Олександр Маркушин заявив, що в місті закінчують проводити слідчі дії щодо злочинів Росії. Також комунальні служби розбирають завали на вулицях, тротуарах і парках.

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Бучу, Гостомель, у сторону Бородянки можна буде проїхати через Забуччя. Через Ірпінь проїхати так само можна буде неможливо", сказав він.

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