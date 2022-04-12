Жителям Киевской области пока опасно возвращаться домой – глава ОВА

В регионе нет электроснабжения, но его планируют восстановить до 31 мая

Глава Киевской ОВА о ситуации в области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Жители пострадавших в результате боев населенных пунктов Киевской области смогут вернуться в свои дома приблизительно в конце мая.

Об этом в эфире телемарафона "UAразом" сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

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Более точная дата станет известна к концу апреля.

Восстановить электроснабжение в регионе планируют до 31 мая. В 85 населенных пунктах по-прежнему нет газа. Его подачу также постепенно возобновляют.

Павлюк добавил, что возвращаться в эти районы все еще опасно: по-прежнему много мин и боеприпасов, идет разминирование.

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В Ирпене усилят комендантский час

В Ирпене объявили усиленный комендантский час – с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, въезд в город будет запрещен.

"Исключение – правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку. Всем остальным заезжать нельзя. Хочу, чтобы отнеслись к этому с пониманием", – сказал он.

Александр Маркушин заявил, что в городе заканчивают проводить следственные действия по преступлениям России. Также коммунальные службы разбирают завалы на улицах, тротуарах и парках.

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"В Бучу, Гостомель, в сторону Бородянки можно будет проехать через Забучье. Через Ирпень проехать также можно будет невозможно", – сказал он.

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