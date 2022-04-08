У Макарові солдати РФ розстріляли понад 130 мирних жителів

До війни у населеному пункті проживали до 15 тис. людей, але зараз їх у селищі стало значно менше

Окупанти стріляли у мирних людей / Колаж "Сьогодні"

132 мирних жителів російські окупанти розстріляли в МакаровіКиївщини. Сам населений пункт зруйновано на 40%.

Про це повідомляє голова селища Вадим Токар, пише Третя Сила.

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До війни в Макарові мешкали до 15 тис. жителів. Проте під час активної фази оборони у селищі залишилося менше тисячі людей.

"Ми побачили зруйновані будинки. Селище зруйноване на 40%" , – йдеться у повідомленні.

Окупація у Макарові

24 лютого кияни евакуювалися до Макарова зі столиці. Тоді ніхто не знав, що очікується у селищі за кілька днів.

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Військові РФ спрямовували зброю на людей і лише під прицілом дозволяли їм пересуватися.

"Одного з наступних днів, коли росіяни вже окупували місто і вибудували там свої блокпости, у мене захворіла маленька дочка. Потрібно було терміново шукати ліки. Мені нічого не залишалося, як йти на блокпост із піднятими руками і сказати, що йду до людини, у якого є потрібні ліки. Російські військові, пацанва років по 19-20, вирішила показати свою "крутість", ведучи мене під прицілом за ліками. На щастя, все обійшлося без трагедії для мене", – повідомив житель Києва, який потрапив під окупацію в Макарів.

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