Ніч під вогнем: ворог атакував Харків із реактивних систем залпового вогню (відео)

Решта місцевих жителів публікують страшні кадри обстрілів

Україна не хоче, щоб далі гинули її громадяни, але НАТО не закриває наше небо / Колаж "Сьогодні"

Вечір 13 березня не виявився тихим для жителів багатостраждального Харкова, який міжнародний злочинець Володимир Путін, мабуть, вирішив повністю зрівняти із землею. Як потемніло, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи на Салтівці та Нових Будинках.

Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільне Харків".

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Також з'явилося відео, на якому видно яскраві спалахи та черги залпів Реактивних систем залпового вогню, що повторюються.

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