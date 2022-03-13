Ніч під вогнем: ворог атакував Харків із реактивних систем залпового вогню (відео)

Вечір 13 березня не виявився тихим для жителів багатостраждального Харкова, який міжнародний злочинець Володимир Путін, мабуть, вирішив повністю зрівняти із землею. Як потемніло, харків'яни почали повідомляти про сильні звуки, схожі на залпи реактивних систем вогню, та про вибухи на Салтівці та Нових Будинках.
Про це повідомляє телеграм-канал "Суспільне Харків".
Також з'явилося відео, на якому видно яскраві спалахи та черги залпів Реактивних систем залпового вогню, що повторюються.
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Обстановка у місті
- Відомо, що Збройні сили окупанта РФ намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області.
- У ніч на 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.
- СБУ перехопила розмови окупантів у Харкові, з яких стало відомо, що їм дали команду стріляти у цивільних.
- Ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за дві доби, але сильний опір і на передовій, і в тилу не дало цього зробити. Тому міжнародний злочинець Володимир Путін наказав знищити славне місто.
- В ООН отримали докази застосування РФ заборонених касетних бомб у Харкові, внаслідок чого загинули мирні люди.