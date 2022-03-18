Запорізькі лікарні отримали медпрепарати майже на мільйон гривень

Загалом лікарні отримали 1610 наборів на суму понад 700 тисяч гривень

"Метінвест" допомагає лікарням Запоріжжя. Фото: колаж "Сьогодні"

Чотири міські лікарні Запоріжжя отримали набори з медикаментами для комплектування операційних, перев'язувальних та маніпуляційних палат від компанії "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У цих наборах найнеобхідніші лікарські засоби та приладдя:

хірургічний інструмент та витратні матеріали,

засоби інтубації,

антибіотики,

знеболювальні,

розчини для внутрішньовенного вливання,

кровоспинні та антикоагулянти.

"Ми не виробляємо зараз метал, але не сидимо без роботи. Компанія "Метінвест" розгорнула справжній гуманітарний фронт: ми збираємо та перевозимо гуманітарну допомогу українцям, організовуємо прихисток для вимушених переселенців. Окрім того, "Метінвест" допомагає лікарням Запоріжжя медичними препаратами першої необхідності для порятунку життів", – зазначив голова Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" в Запоріжжі, генеральний директор "Запоріжсталі" Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, 11 березня волонтери "Молодь Метінвесту" також передали запорізькому пологовому будинку медикаменти для породіль та немовлят. Медичні набори містили препарати для інтенсивної терапії, внутрішньовенні системи, катетери.

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