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Закрийте небо над Україною! Церкви та релігійні організації звернулися до ЄС та Заходу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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15 березня, 19:01
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Релігійні організації також просять створити гумкоридори для евакуації людей
Релігійні діячі закликали надати Україні винищувачі та ППО. Фото: колаж "Сьогодні"
Релігійні діячі закликали надати Україні винищувачі та ППО. Фото: колаж "Сьогодні"

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала світових лідерів, країн-учасниць ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безпольотної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та винищувачі, які зможуть захистити мирних жителів України від регулярних бомбардувань та ракетних ударів російських загарбників.

Про це йдеться на сайті Мінкульту.

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"Крім цього, ВРЦіРО звернулася до керівництва російської федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 15 березня

  • Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Йде формування додаткових окупаційних підрозділів ведення бойових дій біля нашої країни.
  • Більшість білоруських військових у разі наказу на перетин кордону з Україною готові скласти зброю.
  • Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
  • Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову. Хоча юридично судно зареєстроване на його падчерку Анастасію Ігнатову.

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