Закрийте небо над Україною! Церкви та релігійні організації звернулися до ЄС та Заходу

Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій закликала світових лідерів, країн-учасниць ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безпольотної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та винищувачі, які зможуть захистити мирних жителів України від регулярних бомбардувань та ракетних ударів російських загарбників.
Про це йдеться на сайті Мінкульту.
"Крім цього, ВРЦіРО звернулася до керівництва російської федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів росії ‒ вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація в Україні 15 березня
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