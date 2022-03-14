Закрийте небо і виключіть РФ із Ради Європи: Шмигаль звернувся до ПАРЄ

На підконтрольних Росії територіях вже 8 років тривають системні репресії проти всіх, хто не згоден з окупантами

Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що тим, хто підтримує агресію, немає місця в єдиній європейській родині / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська сторона просить виключити Росію з Ради Європи, а також закрити небо над Україною. Дії країни-агресора мають отримати адекватну реакцію міжнародної спільноти.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу через відеозв'язок на засіданні ПАРЄ.

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Шмигаль подякував за запрошення виступити перед асамблеєю.

"Повернення у 2019 році російської делегації до лав цієї Парламентської асамблеї, де ви сьогодні зібрались, вкотре засвідчило нерозуміння світом справжньої загрози, якою є путінський режим", - сказав Шмигаль.

Тоді Європа вибрала шлях умиротворення агресора, а не захисту основоположних цінностей – демократії, верховенства права, прав людини.

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Право на життя

"За останні 18 днів світ нарешті відкрив очі. Ми ж не змикали очі ані на хвилинку. 18 днів відкритої війни. Тисячі смертей. Загибель майже 90 дітей. Тисячі українців в оточенні без їжі, води, тепла. Руйнування сотень закладів освіти. Десятки лікарень під обстрілами. Атомні станції на межі катастрофи. І цей в той час, коли Росія зобов’язалася за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод забезпечувати право на життя та захищати будь-яку особу від незаконного насильства", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що право на життя є одним з основних фундаментальних прав, але сьогодні в центрі Європи це право порушується щосекунди.

Агресія РФ

За словами Шмигаля, для керівництва РФ немає взагалі ніяких цінностей. Російські Збройні сили поводять себе як терористи. Вони бомбардують житлові будівлі, школи, дитячі садки, лікарні.

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"Вбивають дітей і беруть заручників. Викрадають представників влади. Місцевої влади. Катують цивільних громадян… Все це почалось не 18 днів тому", – додав Шмигаль.

Порушення Росією фундаментальних прав і свобод людини від початку російської агресії проти України обговорювали в асамблеї десятки разів.

Репресії на підконтрольних Росії територіях

На підконтрольних Росії територіях вже 8 років тривають системні репресії проти всіх, хто не згоден з окупантами.

"А сьогодні російський уряд здійснює призов жителів Криму до лав Збройних сил Росії, змушуючи осіб, які перебувають під захистом Четвертої Женевської конвенції, служити у збройних силах ворожої держави. Російській військовий льотчик бомбить власну матір на Полтавщині. У цю історію важко повірити, але навіть таке божевілля виявляється "нормою життя" для окупантів. Щодня ми отримуємо все нові повідомлення про порушення свободи слова та ЗМІ, прав на освіту, віросповідання, громадянство, проживання, працю, права доступу до охорони здоров'я і освіти", – сказав Шмигаль.

Всі ці дії мають отримати адекватну реакцію міжнародної спільноти.

Російські фейки

Росія говорить, що війни немає.

"Війну ніхто не проголошував. Її просто ведуть. Ведуть зараз, у ці хвилини. Називаючи цю війну "спеціальною військовою операцією". Ми маємо підтверджену інформацію про знищення понад 12 тисяч російських військових, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів… Я впевнений, серед вас є колишні військові. Запитайте себе, чи були ще в історії "спеціальні військові операції", які б мали такі наслідки для країни, що ініціює таку операцію?" – сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України закликав зупинити потоки брехні й ненависті, які поширюються російськими ЗМІ.

Російська делегація у Парламентській асамблеї

"Треба зупинити російські фейки, які намагаються закріпити у свідомості європейського суспільства. Я стверджую: Росія й особисто президент Путін у ХХІ столітті розв’язав у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости у третю світову. З 2014 року українська сторона просила не повертати російську делегацію в Парламентську асамблею", – сказав прем'єр-міністр.

Наразі делегація Росії сама зупинила роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Впевнений, це лише відображує бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, що він та його поплічники скоїли проти України протягом останніх восьми років. Але всі ми знаємо, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо. І ми повинні бути ще жорсткими у нашій відповіді. Ми вимагаємо ухвалити рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи!" - сказав Шмигаль.

Тим, хто безумовно підтримує неспровоковану та нічим не виправдану агресію, немає місця в єдиній європейській родині, де людське життя є найвищою цінністю.

Україна у вогні

В Україні зруйновано сотні будинків, не вистачає води, немає світла, тепла у мільйонів наших громадян.

"Нам потрібно об’єднати зусилля не тільки у захисті України. Мова про захист всієї Європи. Необхідно зупинити агресію. Поки не сталось ядерної катастрофи. Поки вся Європи не опинились у вогні. Тому вимагаємо – закрийте небо над Україною! Закрийте небо заради життя людей, які перебувають на території України, закрийте небо заради європейської і світової безпеки!" – додав Шмигаль.

Також він подякував всім сусідам України – Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, Молдові, Литві – та іншим державам Європи за підтримку, надану нашим жінкам і дітям.

"Всім тим, хто тимчасово, я наголошую – тимчасово, вимушений шукати прихисток у ваших домівках і хто знайшов його. Знайшов співчуття, гостинність, тепло і увагу. Все те, чим багата наша спільна європейська сім’я", – зауважив прем'єр-міністр України.

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