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"Ми проходимо найстрашніше випробування": Зеленський звернувся до українців

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14 березня, 00:24
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Президент попередив, щоб Європа чекала на свій удар від російської армії

У вечірньому зверненні до свого героїчно воюючого народу 13 березня президент України Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський заявив, що ми проходимо найстрашніше випробування в нашій історії, але ми це витримаємо.

Відеозвернення розміщено на сторінках у соціальних мережах Офісп президента України.

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Звернення

"Сьогодні 18-й день. 18-й день нашої війни за життя, за Україну, за незалежність. Початок сьогоднішнього дня був чорним. Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі. Від сходу до заходу. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Унаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалося нічого, що могло б загрожувати території Російської Федерації. І всього лише за 20 кілометрів звідти – кордони НАТО. Минулого року я чітко попереджав лідерів НАТО: якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми мали рацію. Я говорив протягом довгого часу: "Північний потік" – це зброя, яка вдарить по всій Європі. Тепер це очевидно", – зазначив президент України.

Зеленський в черговий раз зажадав від світової спільноти закрити небо над нашою країною, інакше наступного разу бомби полетять до країн ЄС.

"І зараз я повторюю знову: якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Сьогодні в Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", – наголосив лідер України.

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Напад на монастир

"На сході нашої країни окупанти вирішили "демілітаризувати" та "денацифікувати" Святогірську лавру Української православної церкви Московської патріархії. На час удару на території монастиря перебували тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські війська не зупиняються навіть перед ударами по лаврі. Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія російської держави є просто брехнею", – сказав Зеленський.

Ми лікуємо і військовополонених

"Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили. Вручив нагороди. Ордена й медалі – за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання "бажаю здоровʼя" спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів. До речі, в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані. Він – в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж допомогу, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло. Бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишилися ми всі людьми", – сказав Зеленський і подякував усім нашим медикам, які мають сьогодні свій фронт.

Візит на блокпост

"Заїжджав сьогодні й на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це. Переможемо завдяки тому, як тільки ми, українці, вміємо гуртуватися. Уміємо завжди памʼятати про своїх. Своїх – по духу, по серцю, по щирості. Зустрів там, на блокпосту, надзвичайну людину, яка щоденно підтримує наших захисників, щоденно привозить їм каструлю з борщем, справді смачним, справді українським. Просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми – разом. І ми завжди захищаємо своїх. І своє. Не за гроші. Без примусу. Не як ті, хто прийшов до нас. А тому що ми – українці", – сказав лідер України.

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