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Закройте небо и исключите РФ из Совета Европы: Шмыгаль обратился к ПАСЕ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 21:08
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На подконтрольных России территориях уже 8 лет продолжаются системные репрессии против всех, кто не согласен с оккупантами
Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что тем, кто поддерживает агрессию, нет места в единой европейской семье
Премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что тем, кто поддерживает агрессию, нет места в единой европейской семье / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская сторона просит исключить Россию из Совета Европы, а также закрыть небо над Украиной. Действия страны-агрессора должны получить адекватную реакцию международного сообщества.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления через видеосвязь на заседании ПАСЕ.

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Шмыгаль поблагодарил за приглашение выступить перед ассамблеей.

"Возвращение в 2019 году российской делегации в ряды этой Парламентской ассамблеи, где вы сегодня собрались, в очередной раз свидетельствует о непонимании миром настоящей угрозы, которую представляет путинский режим", – сказал Шмигаль.

Тогда Европа избрала путь умиротворения агрессора, а не защиты основополагающих ценностей – демократии, верховенства права, прав человека.

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Право на жизнь

"За последние 18 дней мир, наконец, открыл глаза. Мы же не смыкали глаза ни на минуту. 18 дней открытой войны. Тысячи смертей. Гибель почти 90 детей. Тысячи украинцев в окружении без пищи, воды, тепла. Разрушение сотен учебных заведений. Десятки больниц под обстрелами. Атомные станции на грани катастрофы. И это в то время, когда Россия обязалась по Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод обеспечивать право на жизнь и защищать любое лицо от незаконного насилия" , – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что право на жизнь является одним из основных фундаментальных прав, но сегодня в центре Европы это право нарушается ежесекундно.

Агрессия РФ

По словам Шмыгаля, для руководства РФ нет вообще никаких ценностей. Российские Вооруженные силы ведут себя как террористы. Они бомбят жилые здания, школы, детские сады, больницы.

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"Убивают детей и берут заложников. Похищают представителей власти. Местной власти. Пытают гражданских лиц… Все это началось не 18 дней назад", – добавил Шмыгаль.

Нарушения Россией фундаментальных прав и свобод человека с начала российской агрессии против Украины обсуждались в ассамблее десятки раз.

Репрессии на подконтрольных России территориях

На подконтрольных России территориях уже 8 лет продолжаются системные репрессии против всех, кто не согласен с оккупантами.

"А сегодня российское правительство призывает жителей Крыма в ряды Вооруженных сил России, заставляя лиц, находящихся под защитой Четвертой Женевской конвенции, служить в вооруженных силах вражеского государства. Российский военный летчик бомбит собственную мать на Полтавщине. В эту историю трудно поверить, но даже такие безумия оказываются "нормой жизни" для оккупантов. Ежедневно мы получаем все новые сообщения о нарушении свободы слова и СМИ, прав на образование, вероисповедание, гражданство, проживание, труд, права доступа к здравоохранению и образованию" , – сказал Шмыгаль.

Все эти действия должны получить адекватную реакцию международного сообщества.

Российские фейки

Россия говорит, что войны нет.

"Войну никто не объявлял. Ее просто ведут. Ведут сейчас, в эти минуты. Называя эту войну "специальной военной операцией". Мы имеем подтвержденную информацию об уничтожении более 12 тысяч российских военных, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов… Я уверен, среди вас есть бывшие военные. Задайте себе вопрос, были ли еще в истории "специальные военные операции", которые имели бы такие последствия для страны, инициирующей такую операцию?" – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины призвал остановить потоки лжи и ненависти, которые распространяются российскими СМИ.

Российская делегация в Парламентской ассамблее

"Надо остановить российские фейки, которые пытаются закрепить в сознании европейского общества. Я утверждаю: Россия и лично президент Путин в ХХІ веке развязал в центре Европы полномасштабную войну, которая может перерасти в третью мировую. С 2014 года украинская сторона просила не возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею", – сказал премьер-министр.

Делегация России сама приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Уверен, это лишь отражает желание Путина избежать наказания и ограничить тысячи жалоб со стороны украинских граждан за все преступления, которые он и его приспешники совершили против Украины в течение последних восьми лет. Но все мы знаем, что наказания за геноцид и терроризм избежать невозможно. И мы должны быть еще более жесткими в нашем ответе. Мы требуем принять решение о немедленном исключении России из Совета Европы!" – сказал Шмыгаль.

Тем, кто, безусловно, поддерживает неспровоцированную и ничем не оправданную агрессию, нет места в единой европейской семье, где человеческая жизнь является самой высокой ценностью.

Украина в огне

В Украине разрушены сотни домов, не хватает воды, нет света, тепла у миллионов наших граждан.

"Нам нужно объединить усилия не только в защите Украины. Речь о защите всей Европы. Необходимо остановить агрессию. Пока не произошло ядерной катастрофы. Пока вся Европа не оказалась в огне. Поэтому требуем – закройте небо над Украиной! Закройте небо ради жизни людей, которые находятся на территории Украины, закройте небо ради европейской и мировой безопасности!" – добавил Шмыгаль.

Также он поблагодарил всех соседей Украины – Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову, Литву – и другие государства Европы за поддержку, оказанную нашим женщинам и детям.

"Всем тем, кто временно, я подчеркиваю – временно, вынужден искать убежища в ваших домах и кто нашел его. Нашел сочувствие, гостеприимство, тепло и внимание. Все то, чем богата наша общая европейская семья", – отметил премьер-министр Украины.

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