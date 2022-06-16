Загарбники знищили вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців

Продукти для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація

Окупанти залишили людей без допомоги/Фото: Telegram/Андрющенко Time, колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти ракетним ударом знищили вагон з гуманітарною допомогою для жителів Донецької області, зокрема маріупольців.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Продукти для постраждалих жителів відправила міжнародна гуманітарна організація.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь і його жителів. Зараз російська ракета потрапила у вагон з гуманітарною допомогою World Central The Kitchen, яка повинна була годувати Донецьку область і тепер вплине на маріупольців по центрах "Я — Маріуполь", — повідомив Андрющенко.

Знищений вагон з гуманітарною допомогою/Фото: Telegram/Андрющенко Time

ЗСУ збили ракету окупантів над Миколаївською областю

Російські окупанти продовжують обстрілювати Україну ракетами. Цього разу снаряд не долетів до місця призначення та був ліквідований у Миколаївській області.

Спочатку повідомлялося, що над Миколаївською областю пролетіли дві ракети російських окупантів. Згодом стало відомо, що сили Протиповітряної оборони збили одну з них.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ розгромили окупантів на Херсонщині. Також ми писали, що у Маріуполі партизани спалили окупантам техніку.