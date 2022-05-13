За добу ЗСУ знищили 7 повітряних цілей окупантів

Протягом доби 12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уразила сім повітряних цілей російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
За добу, що минає, захисники України знищили:
- 5 БпЛА (Орлан-10);
- 1 вертоліт;
- 1 крилату ракету.
"Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", — йдеться в повідомленні.
Загальні втрати окупантів
Російські окупанти зазнають величезних втрат в Україні. ЗСУ підрахували й виявилося, що ліквідовано 26 650 солдатів РФ. Крім того, знищено 1195 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 12.05 орієнтовно склали:
- Особового складу – 26 650 (+300) осіб ліквідовано
- Танків ‒ 1195 (+8) одиниць
- Бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) одиниці
- Артилерійських систем – 534 (+6) одиниці
- РСЗВ – 191 (+6) одиниця
- Засобів ППО – 87 (+0) одиниці
- Літаків – 199 (+0) одиниць
- Гелікоптерів – 161 (+1) одиниця
- Автомобільної техніки та автоцистерн – 2019 (+22) одиниць
- Кораблів/катерів – 13(+1) одиниць
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 (+8)
- Спеціальної техніки – 41 (+0)
- Крилатих ракет – 94 (+0)
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.