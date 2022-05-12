ВСУ підірвали два понтонні мости, завадивши окупантам перейти Сіверський Донець (фото)

На східному березі видно воронки та дим

Українські військові підірвали два понтонні мости біля Білогорівки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові двічі за останню добу зупиняли спроби російських окупантів форсувати річку Сіверський Донець у Луганській області, підірвавши два понтонні мости біля Білогорівки.

Про це пише CNN.

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Фото з супутника

Як зазначається, на супутниковому знімку, отриманому за допомогою розвідувальної компанії BlackSky, видно російський понтонний міст, що перетинає річку 10 травня, незабаром після того, як українська артилерія обстріляла околиці.

На фото видно, як дим підіймається із західного берега річки Сіверський Донець на одному кінці мосту. На східному березі видно воронки та дим, у тому числі навколо військової техніки РФ, що переправилася.

Фото – CNN.

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Фото – CNN.

Додаткові фотографії, також зроблені безпілотником, показують, що окупанти намагалися збудувати другий понтонний міст через річку. Цей міст теж було підірвано українськими військовими.

Фото – CNN.

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"Перетин топографії України, особливо її річок, неодноразово доводив логістичний кошмар, який протягом кількох тижнів заважав російському військовому просуванню в багатьох частинах України. У більш віддалених районах або в місцях, де мости були підірвані, вдаються до використання понтонних мостів", – йдеться в повідомленні.

Фото – CNN.

Нагадаємо, українські військові продовжують утримувати російського агресора та на сході України. За день, 11 травня, окупанти здійснили п'ять атак.

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