ЗСУ підбили один із найсучасніших російських кораблів

Спікер ОВА розповів про ситуацію на Одещині

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують розбивати ворожі позиції на острові Зміїний. Також вони змогли пошкодити один із нових російських кораблів. Про це розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі.

"День в Одесі та Одеській області проходить під сигнали повітряної тривоги. Але дякуємо нашим силам ППО за те, що оберігають наше небо. Селище Біле Ізмаїльського району, більш відоме як острів Зміїний — Змієбаївка, як ми сьогодні можемо називати цей клаптик нашої землі. Його рашисти намагаються перетворити на якийсь плацдарм, щоб ще більше загрожувати Одесі та нашій області, але наші ЗСУ били і продовжують бити там ворога. За останніми даними, у західній частині Кримського півострова противник нарощує сили протиповітряної оборони. Це теж один комплекс завдань по острову Зміїний та тимчасово окупованій території Криму. Залишається висока ймовірність нанесення ракетних ударів", — сказав він.

Військові підбили судно супротивника, який зараз намагається дотягнути до Криму.

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"Потрібно сказати, що завдяки діям наших військових моряків спалахнуло судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" — одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя. Ця інформація вимагає уточнення. Але те, що йому дали "Змієбаївку" в районі Зміїного" , – це правда. Сподіваюся, це не останні досягнення", — сказав Братчук.

Також він наголосив, що залишається небезпека мінування на морському узбережжі. Братчук закликав не ходити пляжами — це небезпечно. Ворог не залишає планів висадження десанту.

"Ворог закидає нас фейками — то про воду, то про Одеські катакомби, то про "Стальканат", то про "Краян". З креативом у них щось погано. Ми знаємо, що фейки не пройдуть", — додав Братчук.

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