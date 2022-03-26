За місяць війни в Україні загинуло півсотні залізничників

Троє людей знаходяться в полоні окупантів

Загинуло 54 людини/Фото: колаж: "Сьогодні"

За перший місяць війни Росії проти України загинули 54 залізничників. 64 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін у Telegram.

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"Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників. Ще 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І ще троє знаходяться в полоні. І це найважча для мене сторона війни", — написав Камишін.

Крім того, він повідомив, що під час ремонту контактної мережі в результаті вибуху загинула жінка 1974 р.н. та поранено залізничника 1972 р.н. Він у тяжкому стані.

"Так, у того, що залізниця працює за графіком, є ціна. І це найвища ціна, вона вимірюється життями наших залізничників. Хіба ще комусь не ясно, що ми будемо йти до кінця, до перемоги, ми не зупинимось. Закрите небо допоможе нам зберегти життя наших залізничників, найдорожче що в нас є", — зазначив Камишін.

В Україні через обстріли РФ загинули 135 дітей

В Україні внаслідок збройної агресії РФ за місяць загинуло 135 дітей, ще 184 дитини отримали поранення.

У яких областях найбільше постраждали діти:

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Київській – 64;

Харківській – 44;

Донецькій – 46;

Чернігівській – 34;

Миколаївській – 25;

Запорізький – 26;

Житомирській – 15;

Херсонській – 15;

Сумській – 14.

У столиці поранено 16 дітей.

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