У Києві через ворожі обстріли за місяць загинули 75 мирних жителів – Кличко (відео)

У Києві через масові обстріли російських окупантів за місяць загинули 75 мирних жителів, з них 4 дитини, поранено 307 цивільних та 16 дітей. Крім того, за місяць у столиці також пошкоджено 87 житлових будинків.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Окупанти обстрілюють Київ, намагаються взяти нас в облогу та залякати. У Києві з початку російської навали пошкоджено 87 житлових будинків та 10 приватних, 12 шкіл та 6 дитсадків. У столиці загинули 75 мирних жителів, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних та 16 дітей", – сказав міський голова столиці.
Водночас Київ навіть в умовах воєнного часу живе та продовжує працювати. Кличко розповів, що наразі працює критична інфраструктура міста, комунальні служби. Також в обмеженому режимі, але ходить комунальний транспорт.
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Кличко закликав городян дотримуватися комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Жителів Київщини налякали сильні вибухи
На Київщині ввечері 24 березня лунають вибухи. У мережі з'явилося багато відео, на яких видно заграву. Очевидці повідомляють, що вибухів чути багато, триває обстріл. Що саме вибухає, поки що невідомо.
Війна в Україні
- Російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України та цивільні об'єкти із забороненої зброї. Порушення було зафіксовано на Донбасі, а також у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях та Маріуполі.
- СБУ отримала чергові докази, що РФ надіслала на війну до України строковиків. Вони не мають військової підготовки та не хочуть воювати.
- В Маріуполі жителів Лівобережного району почали масово та примусово вивозити на територію Росії. Декілька тисяч людей уже опинилися на території окупанта.
- У ніч проти четверга російські війська обстріляли ракетами найбільш густонаселений район Охтирки Сумської області є загиблі.