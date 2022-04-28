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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Юнус: Путін опинився на гачку

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 квітня, 23:52
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Господар Кремля хотів до 9 травня здобути велику перемогу
Володимир Путін (ліворуч) та Раміс Юнус (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч) та Раміс Юнус (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Політолог Раміс Юнус переконаний, що російський диктатор "з'їв наживку" ідеї про велику перемогу і перебуває в її полоні, а точніше, на гачку.

Про це він розповів телеведучій Наталі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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На думку політолога, раніше Україна перебувала на гачку Мінських угод, на яку Росія її посадила.

"Згадайте, як Лавров говорив, мовляв, ми не дозволимо вам зійти з цього гачка, але Україна це зробила. Тепер Кремль на гачку, на ньому його тримає Україна – своїм героїзмом. І США, які підживлюють Україну і зроблять все, щоб Росія з цього гачка зійшла у ситуацію краху", – сказав він.

Юнус наголосив, що росіяни передбачали бліцкриг в Україні. Крім того, вони розраховували, що між країнами заходу, зокрема Францією, Німеччиною, Австрією, Голландією, Угорщиною, не буде консенсусу. Але вони прорахувалися, або допомогли їм прорахуватися, припустив Раміс Юнус.

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Політолог упевнений, що програвши у першій фазі повномасштабної війни в Україні "переможний" режим Путіна все ще прагне перемоги. Експерт нагадав, що кривавий диктатор почав із Чечні, і видав тисячі знищених людей, зруйновані міста та килимові бомбардування там за перемогу.

За перемогу російському народу продали і страшні події "Норд-Осту" та Беслану, підірвані будинки у Волгодонську, Абхазію, Південну Осетію, Крим та Донбас, – усе це були путінські "перемоги".

"На цьому він грав та розраховував, що зараз знову буде якась перемога. Але його жага до перемоги не увінчалася успіхом у першій фазі повномасштабного наступу. Наразі друга частина "Марлезонського балету". На думку військових і політичних експертів, і зараз Путіна нічого не чекає", – сказав Юнус.

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Політолог вважає, що Кремль не зможе пред'явити своєму народові нічого, що можна хоча б видати за перемогу.

"Незрозуміло, як він зможе її оформити, оскільки Україна не тільки має всі шанси оборонятися, а й може найближчим часом піти у контрнаступ", – сказав він.

Політолог заявив, що точку неповернення до переговорного процесу України з Росією вже пройдено.

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