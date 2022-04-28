Юнус: Путин оказался на крючке

Хозяин Кремля хотел к 9 мая получить большую победу

Владимир Путин (слева) и Рамис Юнус (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Политолог Рамис Юнус убежден, что российский диктатор "съел наживку" идеи о большой победе, и пребывает в ее плену, а точнее, на крючке.

Об этом он рассказал телеведущей Наталье Влащенко на YouTube-канале "Україна 24".

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По мнению политолога, ранее Украина находилась на крючке Минских соглашений, на который Россия ее посадила.

"Вспомните, как Лавров говорил, мол, мы не позволим вам сойти с этого крючка, но Украина сделал это. Теперь Кремль на крючке, на нем его держит Украина – своим героизмом. И США, которые подпитывают Украину и сделают все, чтобы Россия с этого крючка сошла в ситуацию краха", – сказал он.

Юнус подчеркнул, что россияне предполагали блицкриг в Украине. Помимо того, они рассчитывали, что между странами запада, в частности, Францией, Германией, Австрией, Голландией, Венгрией, не будет консенсуса. Но они просчитались, или им помогли просчитаться, предположил Рамис Юнус.

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Политолог уверен, что проиграв в первой фазе полномасштабной войны в Украине "победоносный" режим Путина все еще жаждет победы. Эксперт напомнил, что кровавый диктатор начал с Чечни, и выдал тысячи уничтоженных людей, разрушенные города и ковровые бомбежки там за победу.

За победу российскому народу продали и страшные события "Норд-Оста" и Беслана, взорванные дома в Волгодонске, Абхазию, Южную Осетию, Крым и Донбасс, – все это были путинские "победы".

"На этом он играл и рассчитывал, что сейчас снова будет какая-то победа. Но его жажда победы не увенчалась успехом в первой фазе полномасштабного наступления. Сейчас вторая часть "Марлезонского балета". Согласно мнению военных и политических экспертов, и сейчас Путина ничего не ждет", – сказал Юнус.

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Политолог считает, что Кремль не сможет предъявить своему народу ничего, что можно хотя бы выдать за победу.

"Непонятно, как он сможет ее оформить, поскольку Украина не только имеет все шансы обороняться, но и может в ближайшее время пойти в контрнаступление", – сказал он.

Политолог заявил, что точка невозврата к переговорному процессу Украины с Россией уже пройдена.

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