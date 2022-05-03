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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Ягун припустив, коли ЗСУ підуть у наступ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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3 травня, 21:33
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У РФ зараз відбувається переформатування деяких частин, їх доозброюють і доукомплектовують добровольцями
Ягун про наступ ЗСУ
Ягун про наступ ЗСУ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун поділився міркуваннями про те, коли українська армія зможе піти у контрнаступ. Українським військовим потрібно освоїти нову зброю, яку постачає Захід, а для цього потрібен час. Наступ може не початися раніше, ніж кінець червня.

Про це Ягун розповів у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Це рішення ухвалювати нашому Генеральному штабу, але я вважаю, що ми це чітко побачимо з тієї інтенсивності боїв, які зараз намагається нав'язати нам російський агресор. Все залежить від того, як вони будуть реалізовувати свій план щодо перекидання на нашу територію все більше і більше тих резервів, які вони намагаються підтягнути з інших регіонів Росії", – сказав Ягун.

Зараз в Російській Федерації відбувається переформатування деяких частин, їх доозброюють і доукомплектовують добровольцями. Наразі, вважає генерал, Росія не досягає успіхів. Їм доводиться робити надзусилля, щоб захопити окремо взяте село, при цьому повністю знищуючи його. Українська армія, звісно, не може звільняти населені пункти подібним чином, що ускладнює ситуацію.

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"Нам треба, якщо вертати своє, здійснювати маневри, нам треба обходити, нам якось треба відганяти ворога з населених пунктів – це все потребує не тільки зброї, а й значних людських резервів. І все говорить про те, що раніше, ніж кінець червня ми просто не зможемо це зробити", - сказав Ягун.

Також українським військовим потрібно освоїти нову зброю, яку постачає Захід. Це необхідно для її якісного використання.

"Нам треба розуміти, що війна не закінчиться, як хтось там сподівається, за тиждень-два, навіть за місяць, а що це справді така тяжка і важка робота, але на нас попереду чекають зокрема й перемоги, це однозначно", - додав Ягун.

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